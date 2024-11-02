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20:41, 2 ноября 2024Экономика

Второй в мире богатейший бизнесмен заработал за день миллиарды долларов

Глава Amazon Безос заработал в первый день ноября более $3 млрд на продаже акций
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос заработал 1 ноября в общей сложности более трех миллиардов долларов на продаже крупного пакета ценных бумаг своей компании. О росте состояния второго в мире богатейшего бизнесмена свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Существенный доход предпринимателю принесла продажа более чем 16 миллионов акций Amazon. Безос решился на этот шаг после того, как биржевая стоимость ценных бумаг компании подобралась к историческому максимуму.

По итогам сессии в последний день торговой недели котировки акций Amazon подскочили до отметки в 197,93 доллара за штуку. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии составил 6,19 процента. При этом в ходе торгов стоимость ценных бумаг компании на пике достигала уровня в 201,2 доллара.

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Акции Amazon перешли к активному росту на этой неделе на фоне позитивного финансового отчета онлайн-ретейлера за третий квартал. Так, выручка американского технологического гиганта по итогам июля-сентября составила 158,9 миллиарда долларов, увеличившись за этот период времени на 11 процентов. При этом чистая прибыль корпорации взлетела более чем в полтора раза и достигла отметки в 15,3 миллиарда долларов.

Ранее агентство Bloomberg обновило свой рейтинг богатейших бизнесменов мира — «Индекс миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI). Безос по итогам пересмотра состояния самых влиятельных предпринимателей планеты остался на второй строчке списка, а его суммарный капитал прирос с начала 2024 года на 32,2 миллиарда, до 209 миллиардов долларов. По этом показателю он уступил только владельцу SpaceX и Tesla Илону Маску, состояние которого с января по октябрь увеличилось на 33,5 миллиарда, до 263 миллиардов.

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