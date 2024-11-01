Глава ведущего производителя предметов роскоши выпал из топ-4 богатейших людей

BBI: американские бизнесмены вытеснили главу LVMH Арно из топ-4 богатейших людей

Американские предприниматели вытеснили главу крупнейшего производителя предметов роскоши — компании LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton (LVMH) — Бернара Арно из четверки богатейших бизнесменов мира. Об этом свидетельствуют данные обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI).

По состоянию на 1 ноября 2024 года, совокупный капитал французского бизнесмена составил 177 миллиардов долларов. С января по октябрь включительно суммарное состояние Арно снизилось на 30,1 миллиарда, а за последний месяц — на 1,88 миллиарда. По результатам пересмотра BBI предприниматель опустился на пятую строчку рейтинга.

С четвертого места его потеснил один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисонс, капитал которого с начала года увеличился на 57,6 миллиарда и достиг отметки в 181 миллиард долларов. Снижение состояния Арно произошло на фоне падения стоимости акций LVMH из-за падения спроса на модную одежду и аксессуары со стороны китайских потребителей.

Первые три места рейтинга также заняли граждане США. На первой строчке оказался владелец социальной сети X и автомобильного концерна Tesla Илон Маск (плюс 33,5 миллиарда, до 263 миллиардов долларов). Второе место занял основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос (плюс 32,2 миллиарда, до 209 миллиардов), а тройку лидеров замкнул руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг (плюс 72,9 миллиарда, до 201 миллиарда).

Ранее стало известно о резком росте совокупного состояния богатейших российских бизнесменов. С начала года их суммарный капитал увеличился примерно на 26,3 миллиарда долларов в денежном выражении. Наибольший прирост состояния продемонстрировал председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (плюс 4,81 миллиарда, до 28,8 миллиарда долларов). Заметно улучшили свое финансовое положение и глава «Северстали» Алексей Мордашов с соучредителем компаний «Еврохим» и СУЭК Андреем Мельниченко. Состояние первого с января по октябрь выросло на 4,75 миллиарда, до 25,6 миллиарда долларов, а второго — на 4,2 миллиарда, до 23 миллиардов.