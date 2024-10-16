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10:49, 16 октября 2024Экономика

Упали акции крупнейшего производителя предметов роскоши

Bloomberg: акции LVMH резко подешевели из-за падения спроса в Китае

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Китайские потребители снизили спрос на модную одежду и аксессуары, что обернулось падением акций производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton (LVMH). Об этом сообщило издание Bloomberg.

Отмечается, что акции LVMH рухнули после того, как продажи модной одежды и изделий из кожи впервые с начала пандемии упали вследствие снижающегося спроса со стороны некогда ненасытных китайских потребителей. Органическая выручка ключевого подразделения, чьи бренды включают Louis Vuitton и Christian Dior, снизилась на пять процентов в III квартале. С начала года акции LVMH подешевели на 21 процент.

Финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони констатировал, что «уровень потребительского доверия в материковом Китае сегодня вернулся к историческому минимуму, достигнутому во время COVID».

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