Упали акции крупнейшего производителя предметов роскоши

Bloomberg: акции LVMH резко подешевели из-за падения спроса в Китае

Китайские потребители снизили спрос на модную одежду и аксессуары, что обернулось падением акций производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton (LVMH). Об этом сообщило издание Bloomberg.

Отмечается, что акции LVMH рухнули после того, как продажи модной одежды и изделий из кожи впервые с начала пандемии упали вследствие снижающегося спроса со стороны некогда ненасытных китайских потребителей. Органическая выручка ключевого подразделения, чьи бренды включают Louis Vuitton и Christian Dior, снизилась на пять процентов в III квартале. С начала года акции LVMH подешевели на 21 процент.

Финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони констатировал, что «уровень потребительского доверия в материковом Китае сегодня вернулся к историческому минимуму, достигнутому во время COVID».

В середине августа глава LVMH Бернар Арно выбыл из тройки самых богатых людей мира. Впрочем, после того как власти Китая приняли меры по стимулированию экономики, его состояние выросло на 17 миллиардов долларов, а ценные бумаги его компании подорожали почти на 10 процентов.