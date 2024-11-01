Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:47, 1 ноября 2024Экономика

Российские миллиардеры стали еще богаче

BBI: суммарное состояние богатейших россиян выросло на $26,3 млрд с начала года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По итогам первых 11 месяцев 2024 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось примерно на 26,3 миллиарда долларов (на 26,274 миллиарда). Об этом свидетельствуют данные обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).

В наибольшей степени свое состояние за отчетный период смог нарастить председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. С января по ноябрь он заработал в общей сложности 4,81 миллиарда долларов, увеличив собственный капитал до 28,8 миллиарда.

Состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова выросло на 4,75 миллиарда, до 25,6 миллиарда долларов. В свою очередь, капитал соучредитель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко прирос на 4,2 миллиарда и достиг отметки в 23 миллиарда долларов.

Что касается наибольших убытков, то их за первые одиннадцать месяцев 2024 года понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России — компании «Металлоинвест» — Алишер Усманов. С января по ноябрь его состояние уменьшилось на 6,46 миллиарда и опустилось до уровня в 14,6 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Очень редкий военный указ русского императора продан на европейском аукционе. Документ похитили из архива в Москве

      Human Rights Watch раскритиковала закон о запрете УПЦ

      Кайли Дженнер снялась обнаженной в честь Хеллоуина

      Российские миллиардеры стали еще богаче

      Россия применила увеличивающие дальность FPV-дронов комплекты «Гермес»

      Подорвавший в Крыму машину российского военного агент СБУ получил 14 лет колонии

      В Брунее сделали заявление об участии сборной в матче с Россией

      В России выросли продажи автомобилей «Москвич»

      В работе Steam произошел сбой

      В США раскрыли одну из причин создания космических сил страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше