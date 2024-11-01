Российские миллиардеры стали еще богаче

По итогам первых 11 месяцев 2024 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось примерно на 26,3 миллиарда долларов (на 26,274 миллиарда). Об этом свидетельствуют данные обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).
В наибольшей степени свое состояние за отчетный период смог нарастить председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. С января по ноябрь он заработал в общей сложности 4,81 миллиарда долларов, увеличив собственный капитал до 28,8 миллиарда.
Состояние основателя «Северстали» Алексея Мордашова выросло на 4,75 миллиарда, до 25,6 миллиарда долларов. В свою очередь, капитал соучредитель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко прирос на 4,2 миллиарда и достиг отметки в 23 миллиарда долларов.
Что касается наибольших убытков, то их за первые одиннадцать месяцев 2024 года понес акционер крупнейшего производителя железной руды в России — компании «Металлоинвест» — Алишер Усманов. С января по ноябрь его состояние уменьшилось на 6,46 миллиарда и опустилось до уровня в 14,6 миллиарда долларов.