Состояние богатейших россиян резко выросло в 2024 году

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на $31 млрд

Состояние богатейших бизнесменов России выросло в 2024 году на 31,025 миллиарда долларов, следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров».

Агентство публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года. В список включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Лидером среди россиян в нем сейчас является председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин, занимающий в мировом топе богачей 56-е место с 32,6 миллиарда долларов. В то же время рост его состояния оказался не столь резким в указанный период (плюс 1,57 миллиарда долларов). По этому показателю бизнесмена значительно обошли его коллеги из РФ — сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (увеличил состояние на 6,22 миллиарда долларов, до 25 миллиардов), владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (на 5 миллиардов, до 25,9 миллиарда долларов) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (на 4,27 миллиарда, до 28,2 миллиарда долларов).

За сентябрь российские миллиардеры суммарно заработали почти три миллиарда долларов. Согласно версии рейтинга, по итогам лета их совокупное состояние выросло с начала года на 28,431 миллиарда долларов.