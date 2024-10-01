Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:17, 1 октября 2024Экономика

Состояние богатейших россиян резко выросло в 2024 году

Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на $31 млрд
Владимир Потанин

Владимир Потанин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Состояние богатейших бизнесменов России выросло в 2024 году на 31,025 миллиарда долларов, следует из опубликованного Bloomberg «Индекса миллиардеров».

Агентство публикует Bloomberg Billionaires Index с марта 2012 года. В список включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Лидером среди россиян в нем сейчас является председатель правления «Норильского никеля» Владимир Потанин, занимающий в мировом топе богачей 56-е место с 32,6 миллиарда долларов. В то же время рост его состояния оказался не столь резким в указанный период (плюс 1,57 миллиарда долларов). По этому показателю бизнесмена значительно обошли его коллеги из РФ — сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (увеличил состояние на 6,22 миллиарда долларов, до 25 миллиардов), владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (на 5 миллиардов, до 25,9 миллиарда долларов) и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (на 4,27 миллиарда, до 28,2 миллиарда долларов).

За сентябрь российские миллиардеры суммарно заработали почти три миллиарда долларов. Согласно версии рейтинга, по итогам лета их совокупное состояние выросло с начала года на 28,431 миллиарда долларов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН опубликовали данные о пытках российских военнопленных на Украине

      Ассанж обвинил ЦРУ в организации «кампании возмездия»

      На Урале учителя пожаловались на отобранную часть зарплаты в помощь Курской области

      Популярная российская певица опубликовала фото с голой грудью

      Ряд автобрендов в России подняли цены на машины

      WADA осталось без взносов от России за 2023 год

      Россиянка отказалась убрать люксовую сумку в самолете и угодила в полицию

      Задержание ФСБ двух сотрудничавших с военной разведкой Киева россиянок попало на видео

      Новый генсек НАТО вступил в должность

      Генпрокуратура России подала в суд иски против властей Украины и двух банков США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше