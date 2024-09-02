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11:43, 2 сентября 2024Экономика

Российские миллиардеры стали богаче

BBI: состояние богатейших россиян выросло на $28,4 млрд с начала 2024 года
Алексей Мордашов

Алексей Мордашов. Фото: Екатерина Чеснокова / Фотохост-агентство РИА Новости

С начала 2024 года совокупное состояние богатейших россиян увеличилось на 28,431 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют обновленные данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Этот список публикуется с марта 2012 года и включает сведения о доходах 500 богатейших людей мира. Соответствующий индекс рассчитывается на основе рыночной стоимости акций компаний, которыми владеют самые состоятельные предприниматели.

Уточняется, что с января основатель «Сверстали» Алексей Мордашов заработал 5,73 миллиарда долларов, а его состояние за этот период увеличилось до 26,6 миллиарда. В свою очередь, активы сооснователя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко выросли на 5,26 миллиарда и достигли отметки в 24,1 миллиарда долларов.

Капитал основателя «Лукойла» Вагита Алекперова увеличился на 3,59 миллиарда, до 28,2 миллиарда долларов, В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с января смог заработать 3,54 миллиарда долларов и нарастить собственный капитал до 27,5 миллиарда в денежном выражении.

Состояние российских миллиардеров стабильно растет вопреки действию западных санкций. Так, по итогам первой половины 2024 года рыночная стоимость их активов увеличилась на 17,76 миллиарда долларов. На тот момент совокупная капитализация бизнеса богатейших россиян оценивалась в 351,67 миллиарда долларов.

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