Экс-советник председателя ЦБ представит Россию и Сирию в МВФ

ТАСС: Ксению Юдаеву избрали исполнительным директором МВФ от России и Сирии

Экс-советник председателя Центробанка (ЦБ) Ксения Юдаева с 1 ноября представляет РФ и Сирию в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом сообщила представитель организации Камила Перес, пишет ТАСС.

Как отметили в МВФ, такое решение было принято по результатам очередных выборов исполнительных директоров в 2024 году.

«Юдаева будет представлять Российскую Федерацию и Сирийскую Арабскую Республику в исполнительном совете фонда», — подчеркнула Перес.

Ранее Юдаева была также первым зампредседателя ЦБ РФ. 31 октября стало известно, что она покидает пост советника председателя Банка России. По словам главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, именно Юдаева помогла внедрить механизм таргетирования инфляции, а также внесла весомый вклад в сохранение финансовой стабильности страны в период кризиса.