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11:38, 2 ноября 2024Россия

В России ответили на слова Киева о желании трех стран стать покровительницами украинцев

Карасин: желание стран стать покровительницами украинцев в РФ надо обсуждать
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Желание Катара, ЮАР и Ватикана стать покровителями украинцев в России надо обсуждать, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

«Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать. Речь идет о судьбах конкретных живых людей. Поэтому мы всегда готовы к таким переговорам и к таким контактам. Но надо, чтобы это все было справедливо и основано на гуманитарной основе», — прокомментировал Карасин.

Ранее Сибига заявил, что Катар, ЮАР и Ватикан изъявили желание стать странами-покровительницами украинцев в России. По его словам, они смогут оказывать помощь «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям». Уточняется, что порядок действий стран-покровительниц регламентируется в Женевских конвенциях. Утвердить их должны две стороны конфликта.

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