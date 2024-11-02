В России ответили на слова Киева о желании трех стран стать покровительницами украинцев

Карасин: желание стран стать покровительницами украинцев в РФ надо обсуждать

Желание Катара, ЮАР и Ватикана стать покровителями украинцев в России надо обсуждать, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор ответил на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

«Это дипломатическое маневрирование, которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения. Но надо обсуждать. Речь идет о судьбах конкретных живых людей. Поэтому мы всегда готовы к таким переговорам и к таким контактам. Но надо, чтобы это все было справедливо и основано на гуманитарной основе», — прокомментировал Карасин.

Ранее Сибига заявил, что Катар, ЮАР и Ватикан изъявили желание стать странами-покровительницами украинцев в России. По его словам, они смогут оказывать помощь «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям». Уточняется, что порядок действий стран-покровительниц регламентируется в Женевских конвенциях. Утвердить их должны две стороны конфликта.

