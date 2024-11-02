Звезда КВН раскрыла полученный от редакторов телеигры совет

Юмористка Парфенюк заявила, что редакторы КВН советовали шутить на женские темы

Популярная российская юмористка, бывшая участница команды КВН «Азбука» Ольга Парфенюк раскрыла совет, который коллектив получил от редакторов телеигры. Подробностями она поделилась в беседе с блогером Димой Ермузевичем, запись доступна на YouTube.

«В нашей команде так повелось, что и капитан нашей команды, и мы все сказали, что мы все выглядим одинаково. Мы все одинаково танцуем, у нас никогда не будет, что девочки на каблуках. (...) Мы команда, мы должны быть такими», — заявила юмористка.

Однако позже редакторы КВН, с которыми команда работала в разных лигах телеигры, стали рекомендовать им шутить на женские темы. Как уточнила Парфенюк, редакторами были преимущественно мужчины. «Необязательно девочкам выглядеть всегда закрыто», — также посоветовали они.

Затем, по словам участницы КВН, женская часть команды стала выходить на сцену на каблуках и коротких юбках. «Ну, мы тоже переборщили, у нас из крайности в крайность: из закрытых водолазок в юбки на каблуках», — заключила она.

Ранее Парфенюк рассказала о вырезанной из эфира КВН шутке о том, как «проститутки вызвали депутатов». В ответ на вопрос, разрешалось ли в телеигре шутить на тему секса, юмористка заявила, что это зависело от правил, которые устанавливала та или иная лига КВН.