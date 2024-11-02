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19:51, 2 ноября 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН раскрыла полученный от редакторов телеигры совет

Юмористка Парфенюк заявила, что редакторы КВН советовали шутить на женские темы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Dima Ermuzevich / Youtube

Популярная российская юмористка, бывшая участница команды КВН «Азбука» Ольга Парфенюк раскрыла совет, который коллектив получил от редакторов телеигры. Подробностями она поделилась в беседе с блогером Димой Ермузевичем, запись доступна на YouTube.

«В нашей команде так повелось, что и капитан нашей команды, и мы все сказали, что мы все выглядим одинаково. Мы все одинаково танцуем, у нас никогда не будет, что девочки на каблуках. (...) Мы команда, мы должны быть такими», — заявила юмористка.

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Однако позже редакторы КВН, с которыми команда работала в разных лигах телеигры, стали рекомендовать им шутить на женские темы. Как уточнила Парфенюк, редакторами были преимущественно мужчины. «Необязательно девочкам выглядеть всегда закрыто», — также посоветовали они.

Затем, по словам участницы КВН, женская часть команды стала выходить на сцену на каблуках и коротких юбках. «Ну, мы тоже переборщили, у нас из крайности в крайность: из закрытых водолазок в юбки на каблуках», — заключила она.

Ранее Парфенюк рассказала о вырезанной из эфира КВН шутке о том, как «проститутки вызвали депутатов». В ответ на вопрос, разрешалось ли в телеигре шутить на тему секса, юмористка заявила, что это зависело от правил, которые устанавливала та или иная лига КВН.

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