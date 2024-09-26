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20:53, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Бывшая участница КВН рассказала о вырезанной из эфира шутке о депутатах и проститутках

Ольга Парфенюк

Ольга Парфенюк. Кадр: «правило 34» / YouTube

Популярная российская юмористка, бывшая участница КВН Ольга Парфенюк рассказала о вырезанной из эфира телеигры шутке. Подробностями она поделилась в подкасте «Правило 34», запись доступна на YouTube.

В ответ на вопрос о том, разрешалось ли в телеигре шутить на тему секса, Парфенюк заявила, что это зависело от правил, которые устанавливала та или иная лига КВН. «Была как-то шутка о том, как проститутки вызвали депутатов, но там ее вырезали нам», — вспомнила юмористка.

Ранее бывшая участница КВН и юмористического проекта Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала об одной запретной теме для шуток в телеигре. По ее словам, команды «Клуба веселых и находчивых» не могли шутить на политические темы.

До этого экс-участник КВН Карен Акопян также заявил о цензуре в проекте. По его словам, во время участия в телеигре он столкнулся с жесткой редактурой. При этом юморист добавил, что считает ограничения в юморе необходимыми.

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      Олег Давыдов
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