Бывшая участница КВН рассказала о вырезанной из эфира шутке о депутатах и проститутках

Популярная российская юмористка, бывшая участница КВН Ольга Парфенюк рассказала о вырезанной из эфира телеигры шутке. Подробностями она поделилась в подкасте «Правило 34», запись доступна на YouTube.

В ответ на вопрос о том, разрешалось ли в телеигре шутить на тему секса, Парфенюк заявила, что это зависело от правил, которые устанавливала та или иная лига КВН. «Была как-то шутка о том, как проститутки вызвали депутатов, но там ее вырезали нам», — вспомнила юмористка.

Ранее бывшая участница КВН и юмористического проекта Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала об одной запретной теме для шуток в телеигре. По ее словам, команды «Клуба веселых и находчивых» не могли шутить на политические темы.

До этого экс-участник КВН Карен Акопян также заявил о цензуре в проекте. По его словам, во время участия в телеигре он столкнулся с жесткой редактурой. При этом юморист добавил, что считает ограничения в юморе необходимыми.