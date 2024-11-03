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01:19, 3 ноября 2024Мир

Американские букмекеры начали больше сомневаться в победе Трампа

Поддержка Трампа снизилась до 56,7 процента против 63 процентов в начале недели
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американские букмекеры в последние дни начали снижать ставки на победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

При этом, согласно данным агентства, кандидат в президенты все еще сохраняет лидерство по сравнению с конкуренткой от демократов Камалой Харрис.

Так, 29 октября в победу Трампа в среднем верили 63 процента, однако к 3 ноября поддержка республиканца снизилась до 56,7 процента. Поддержка Харрис в указанные дни составила 37 процента и 43 процента соответственно.

В то же время на платформе Polymarket пользователи поставили на выборы почти 3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа упали до 58,6 процента за последние дни. В Харрис по состоянию на воскресенье верят 41,3 процента.

Ранее Трамп заявил, что США погрузятся в экономический кризис, сравнимый с Великой депрессией 1929-1939 годах, при победе на выборах его соперника Харрис. По его мнению, при действующей администрации инфляция «порвала на куски» сильную экономику страны.

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