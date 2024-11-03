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06:30, 3 ноября 2024Бывший СССР

Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского

Дубинский: Запад проведет на Украине выборы и избавится от Зеленского
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Запад предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на выборы после потенциальной заморозки конфликта на линии фронта, считает арестованный по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его мнению, если администрация Зеленского согласится, то «сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их» в течении месяца, сделав ставку на нового кандидата, а если откажется, то «все внезапно поменяется внутри».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине пройдут лишь после окончания боевых действий. «Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей», — заявил чиновник.

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