Арестованный украинский депутат предрек «избавление» Запада от Зеленского

Дубинский: Запад проведет на Украине выборы и избавится от Зеленского

Запад предложит президенту Украины Владимиру Зеленскому пойти на выборы после потенциальной заморозки конфликта на линии фронта, считает арестованный по делу о госизмене украинский депутат Александр Дубинский. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его мнению, если администрация Зеленского согласится, то «сегодняшние европейские и американские друзья из СМИ утопят их» в течении месяца, сделав ставку на нового кандидата, а если откажется, то «все внезапно поменяется внутри».

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что выборы на Украине пройдут лишь после окончания боевых действий. «Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей», — заявил чиновник.