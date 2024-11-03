Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 3 ноября 2024Бывший СССР

Украинцам пригрозили сроком за хранение дров без документов

«Страна.ua»: за незаконное хранение дров на Украине могут посадить на семь лет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Украинцам грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

По данным журналистов, за подобное правонарушение можно сесть в тюрьму по уголовной статье. «Кому-то грозит штраф, а кому-то и уголовная ответственность», — сказано в сообщении. Соответствующий закон был принят Верховной Радой 10 октября, но его пока не подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Адвокат Алексей Кинебас подчеркнул, что уголовная ответственность может наступить за хранение, перевозку или сбыт. Он привел пример хранение значительного количества дров на сумму 30 тысяч гривен, или около 72 тысяч рублей. Кинебас отметил, что в этом случае уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет.

«Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств», — уточнил адвокат. По словам юриста, если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, то за это можно получить до 34 тысяч гривен штрафа, или около 81 тысячи рублей, и до пяти лет лишения свободы.

Ранее американский адвокат Роберт Амстердам раскритиковал Зеленского из-за запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Амстердам заявил, что украинский лидер должен стыдиться злоупотреблений.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Иране студентка появилась на улице без одежды в знак протеста против хиджаба. За это ее избили и похитили

      Оценено влияние исхода выборов в США на украинский конфликт

      Украинцам пригрозили сроком за хранение дров без документов

      В США разногласия на Западе назвали выгодными для Путина

      Пилот «Формулы-1» попал в серьезную аварию в квалификации Гран-при Бразилии

      Гуцул заявила о нарушении Конституции властями Молдавии

      Короля Испании пытались забросать грязью во время встречи с пострадавшими от наводнений

      Москвичка попыталась разрубить топором машину ради парковочного места

      В Совфеде оценили озвученное Киевом условие окончания конфликта

      Украинский беспилотник атаковал еще один российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше