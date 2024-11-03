Украинцам пригрозили сроком за хранение дров без документов

«Страна.ua»: за незаконное хранение дров на Украине могут посадить на семь лет

Украинцам грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов. Об этом в Telegram-канале сообщает издание «Страна.ua».

По данным журналистов, за подобное правонарушение можно сесть в тюрьму по уголовной статье. «Кому-то грозит штраф, а кому-то и уголовная ответственность», — сказано в сообщении. Соответствующий закон был принят Верховной Радой 10 октября, но его пока не подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Адвокат Алексей Кинебас подчеркнул, что уголовная ответственность может наступить за хранение, перевозку или сбыт. Он привел пример хранение значительного количества дров на сумму 30 тысяч гривен, или около 72 тысяч рублей. Кинебас отметил, что в этом случае уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет.

«Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств», — уточнил адвокат. По словам юриста, если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, то за это можно получить до 34 тысяч гривен штрафа, или около 81 тысячи рублей, и до пяти лет лишения свободы.

Ранее американский адвокат Роберт Амстердам раскритиковал Зеленского из-за запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Амстердам заявил, что украинский лидер должен стыдиться злоупотреблений.