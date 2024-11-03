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17:00, 3 ноября 2024Мир

В США раскритиковали Зеленского из-за преследований церкви

Адвокат Амстердам: Зеленский должен стыдиться из-за закона о запрете УПЦ
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому должно быть стыдно из-за принятия закона о запрете Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Так украинского лидера раскритиковал американский адвокат Роберт Амстердам, его слова приводит РИА Новости.

«Президент Зеленский должен стыдиться злоупотреблений (...), которые стали возможными благодаря принятию одного лишь закона», — уточнил он, комментируя, в частности, судебный процесс над митрополитом Банченским Лонгином, иерархом УПЦ.

Кроме того, схожим образом прокомментировали данный вопрос и представители американской правозащитной организации Human Rights Watch. По их мнению, закон о запрете УПЦ имеет «далекоидущие последствия», поэтому его действие должно быть приостановлено.

Ранее в УПЦ призвали Европейский суд по правам человека определить нарушение в деле о запрете церкви. Это может стать основанием для решения о пересмотре суда Украины в отношении церкви, считают в УПЦ.

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