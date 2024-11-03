Эксперт оценил возможность улучшения отношений РФ и США после выборов

Эксперт Суслов: ни Трамп, ни Харрис не улучшат отношения РФ и США

Ни республиканец Дональд Трамп, ни демократ Камала Харрис в случае победы на выборах не смогут улучшить отношения РФ и США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Об этом эксперт заявил в интервью РИА Новости.

«Преодоление российско-американской конфронтации во возримой перспективе представляется невозможным. В Америке очень прочный антироссийский консенсус», — сказал Суслов, заявив, что Вашингтон видит Москву частью «новой оси зла».

При этом он назвал возможное президентство Трампа выгодным для России, потому что он может нанести ущерб международному положению США и их отношениям с союзниками, после чего на Западе усилятся внутренние разногласия. Победа же Харрис приведет к тому, что в США не будет никакого запроса на улучшение отношений с РФ.

Ранее Трамп заявил, что Харрис нельзя доверять ведение переговоров с Россией и Китаем. Экс-президент США заявил, что считает очень опасным наделять огромной властью «чрезвычайно слабого и некомпетентного человека с крайне низким уровнем IQ».