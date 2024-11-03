Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:23, 3 ноября 2024Мир

Эксперт оценил возможность улучшения отношений РФ и США после выборов

Эксперт Суслов: ни Трамп, ни Харрис не улучшат отношения РФ и США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Ни республиканец Дональд Трамп, ни демократ Камала Харрис в случае победы на выборах не смогут улучшить отношения РФ и США, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Об этом эксперт заявил в интервью РИА Новости.

«Преодоление российско-американской конфронтации во возримой перспективе представляется невозможным. В Америке очень прочный антироссийский консенсус», — сказал Суслов, заявив, что Вашингтон видит Москву частью «новой оси зла».

При этом он назвал возможное президентство Трампа выгодным для России, потому что он может нанести ущерб международному положению США и их отношениям с союзниками, после чего на Западе усилятся внутренние разногласия. Победа же Харрис приведет к тому, что в США не будет никакого запроса на улучшение отношений с РФ.

Ранее Трамп заявил, что Харрис нельзя доверять ведение переговоров с Россией и Китаем. Экс-президент США заявил, что считает очень опасным наделять огромной властью «чрезвычайно слабого и некомпетентного человека с крайне низким уровнем IQ».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минздрав предложил изменить правила оформления больничного. Какие нововведения ждут россиян?

      В России предложили проиндексировать ставки утильсбора на сельхозтехнику

      Раскрыты сроки начала подъема заболеваемости ОРВИ в России

      Эксперт оценил возможность улучшения отношений РФ и США после выборов

      Обвиняемому в подрыве автомобиля российского офицера вновь продлили арест

      В ДНР рассказали о проведенной Киевом насильственной украинизации

      В США раскрыли стратегию ВСУ при победе Трампа

      В Турции заявили о подрыве духа и единства ЕС из-за одного решения Германии

      Над российским городом сбили восемь беспилотников ВСУ

      Уничтожение переплывавшей Днепр украинской ДРГ попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше