Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 3 ноября 2024Россия

В российском регионе крабовые палочки делали из аквариумных рыбок

В Пскове раскрыли производство крабовых палочек гребешков из аквариумных рыбок
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Пскове раскрыли производство морепродуктов из аквариумных рыбок. Об этом сообщает «Псковское агентство информации».

Сотрудники Россельхознадзора в ходе анализа данных в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Меркурий» раскрыли факт ввода в оборот потенциально некачественной и опасной продукции животного происхождения компанией «Удмуртакваресурс». Оказалось, что из 48,5 тысячи аквариумных рыбок компанией были «изготовлены» 73 тонны различной рыбной продукции. К ним относятся филе гребешка, мяса камчатского краба, икры кеты, печени трески, мороженой воблы и судака.

Также в организации установили, что хозяйственная деятельность «Удмуртакваресурс» по заявленному адресу не осуществляется. При этом, несмотря на тот факт, что площадка компании оказалась фантомной, ее регистрация в ФГИС «ВетИС» была подтверждена должностным лицом по заявлению ООО «Удмуртакваресурс».

В результате проведенной работы регистрация уполномоченного лица «Удмуртакваресурс» была аннулирована. По факту фиктивного производства Россельхознадзор обратился в УМВД Псковской области.

Ранее Россельхознадзор заявил, что с начала 2024 года поставки фруктов и ягод в Россию выросли на 8,3 процента в годовом выражении. Главными поставщиками овощей и фруктов являются Турция, Узбекистан и Китай.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о взятии под контроль еще одного села в ДНР

      Байден рассказал о желании «шлепнуть по заднице» сторонников Трампа

      ЦИК признал состоявшимся второй тур выборов президента Молдавии

      На президентских выборах в Молдавии зафиксировали более ста инцидентов

      В России четыре человека пострадали при атаке ВСУ

      На Украине назвали условие окончания конфликта с Россией

      Сумма вознаграждения за находку первого официально работающего в России кота выросла

      В Госдуме рассмотрят закон о штрафах за продажу зажигалок детям

      Российская теннисистка выиграла четвертый турнир WTA за год

      Священник рассказал о жертвоприношениях в украинских неонацистских батальонах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше