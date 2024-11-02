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17:37, 2 ноября 2024Экономика

Поставки фруктов и ягод в Россию выросли

Россельхознадзор: с начала 2024-го поставки фруктов и ягод в РФ выросли на 8,3 %
Вячеслав Агапов

Фото: Felix Kästle / DPA / Globallookpress.com

С начала 2024 года поставки фруктов и ягод в Россию выросли на 8,3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает РИА Новости.

С января по октябрь импорт фруктов и ягод вырос до почти пяти миллионов тонн. По данным ведомства, больше всего в страну поставляют цитрусовых — год к году импорт вырос на 16,8 процента, с 1,1 миллиона тонн до 1,3 миллиона.

Импорт семечковых яблок и груш увеличился на 5,7 процента, до 531,4 тысячи тонн. Ввоз персиков, слив и вишни вырос на 1,9 процента, до 721 тысячи тонн.

Бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что при недостатке продукции свои товары в РФ поставляют многие дружественные страны Центральной Азии. Главными поставщиками овощей и фруктов при этом являются Турция и Узбекистан. Недавно к ним также присоединился Китай.

«А экзотику нам завозят из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Ранние овощи везут в основном Египет и Израиль», — добавил эксперт.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее предупредила, что ситуация с урожаем яблок в России в 2024 году выдалась тяжелой. Однако через четыре года положение дел в отрасли постепенно выправится, считает она — к 2028 году страна должна достичь полной самообеспеченности.

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