Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:40, 3 ноября 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ бесплатно оформил на себя и родственников квартиры и попал в скандал

«Страна.ua»: генерал ВСУ Ткачук оформлял бесплатно на себя и родных квартиры
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Pawel Czerwinski / Unsplash

Начальник Национальной академии сухопутных войск Украины Павел Ткачук бесплатно оформил на себя и родственников несколько квартир и попал в скандал. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Украинские журналисты выяснили, что у Ткачука имелось несколько квартир, которые он получил от государства, переписал на родственников, а, они, в свою очередь, впоследствии их продали. Так, в Тернополе у генерала Вооруженных сил украины (ВСУ) была «трехкомнатная квартира», которая оказалась коттеджем. Он подарил недвижимость жене.

Кроме того, известно о двух квартирах во Львове, оформленных на сына и зятя Ткачука. У дочери украинского генерала обнаружили имение недалеко от города.

Сам начальник Национальной академии сухопутных войск проживает в элитном районе в пригороде Львова. По данным издания, генерал ВСУ отказался комментировать информацию о своей недвижимости, сославшись на конфиденциальность.

Ранее стало известно, что почти все из практически семи тысяч украинских чиновников, в отношении которых с февраля 2022 года были возбуждены уголовные дела из-за коррупции, отделались штрафами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Тайвань прекратил поставки станков в Россию. Запрет коснулся 77 наименований машин

      В Харькове раздались взрывы

      «Татнефть» потребовала взыскать с «Туполева» 5,6 миллиарда рублей

      В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования

      Петербуржца арестовали за подрыв опор ЛЭП

      Израиль заявил о ликвидации важного боевика «Хезболлы»

      В Германии сообщили о кризисном совещании партии Шольца

      На Западе указали на дилемму Зеленского

      Нетаньяху назвал условие для мира на севере Израиля

      В Москве арестовали генерала Росгвардии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше