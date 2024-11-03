Генерал ВСУ бесплатно оформил на себя и родственников квартиры и попал в скандал

«Страна.ua»: генерал ВСУ Ткачук оформлял бесплатно на себя и родных квартиры

Начальник Национальной академии сухопутных войск Украины Павел Ткачук бесплатно оформил на себя и родственников несколько квартир и попал в скандал. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Украинские журналисты выяснили, что у Ткачука имелось несколько квартир, которые он получил от государства, переписал на родственников, а, они, в свою очередь, впоследствии их продали. Так, в Тернополе у генерала Вооруженных сил украины (ВСУ) была «трехкомнатная квартира», которая оказалась коттеджем. Он подарил недвижимость жене.

Кроме того, известно о двух квартирах во Львове, оформленных на сына и зятя Ткачука. У дочери украинского генерала обнаружили имение недалеко от города.

Сам начальник Национальной академии сухопутных войск проживает в элитном районе в пригороде Львова. По данным издания, генерал ВСУ отказался комментировать информацию о своей недвижимости, сославшись на конфиденциальность.

Ранее стало известно, что почти все из практически семи тысяч украинских чиновников, в отношении которых с февраля 2022 года были возбуждены уголовные дела из-за коррупции, отделались штрафами.