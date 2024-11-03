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04:51, 3 ноября 2024Забота о себе

Названы способы избавиться от головной боли без использования лекарств

Врач Старкова: ослабить головную боль без лекарств может массаж шеи
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: El S / Unsplash

Прежде чем устранять симптом — головную боль, важно разобраться с ее причиной, сообщила врач китайской и классической медицины, рефлексотерапевт Ирина Старкова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, которые могут помочь избавиться от болевого синдрома, если под рукой нет лекарств.

Одной из возможных причин головной боли может быть напряжение мышц шейного отдела, которые крепятся в области шейных позвонков, ключицы и первого ребра, рассказала Старкова. Она добавила, что часто этому способствует неправильная осанка.

Проверьте себя: подойдите к зеркалу и встаньте в профиль. Если ваша голова выдвинута вперед, это может означать сдавливание шейных сосудов, что приводит к головной боли. Посмотрите в зеркало прямо, анфас. Если голова немного наклонена в одну сторону или одно плечо выше другого, это может свидетельствовать о спазме мышц шеи

Ирина Старковаврач китайской и классической медицины, рефлексотерапев

Самое простое, что можно сделать — выровнять положение шеи, сообщила врач. Она отметила, что поддерживать правильную осанку удается не всегда, поэтому стоит начать с расслабления мышц под ключицей, так как именно здесь крепится мышца, влияющая на положение шеи.

«Помассируйте зону над и под ключицей, а также область седьмого шейного позвонка. Наклоните шею немного вперед, это самый выступающий позвонок — зона находится в области перехода шеи в грудную клетку. Если причина боли связана с нарушением кровотока в шее, то после этого простого действия она может уменьшиться за счет расслабления мышцы шейного отдела и выравнивания шеи», — поделилась Старкова.

По ее словам, есть еще одна зона, массаж которой поможет быстро избавиться от боли, особенно если ее причина — стресс и напряжение. Точка находится в небольших углублениях у основания черепа. Для массажа нужно умеренно надавить на это место пальцами, не вызывая боли, и выполнять мягкие круговые движения в течение 2-3 минут. «Такой массаж способствует расслаблению, снимает напряжение в шее и голове, улучшает кровообращение», — обратила внимание эксперт.

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Снять напряжение и спазм может также чай с мятой, а улучшить кровообращение — крепкий черный чай с лимоном, сказала она.

«Все эти методы могут быстро ослабить боль, но не заменяют лекарственные средства, особенно при интенсивной и хронической головной боли. Они могут быть эффективными вспомогательными методами», — заключила специалист.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала о том, какая частота головной боли может сигнализировать о мигрени. К ее признакам врач отнесла мучительную пульсирующую боль с одной стороны головы, свето- и звукобоязнь, потерю аппетита, тошноту, рвоту, бледность кожи, синюшность губ.

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