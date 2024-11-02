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04:31, 2 ноября 2024Забота о себе

Названа сигнализирующая о мигрени частота головной боли

Врач Демьяновская: головные боли чаще 15 раз в месяц сигнализируют о мигрени
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Если головная боль возникает достаточно редко, реже 15 раз в месяц, и не сопровождается сопутствующей неврологической симптоматикой, то, вероятнее всего, она не связана с серьезной патологией, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. В беседе с «Лентой.ру» она назвала частоту головной боли, сигнализирующую о мигрени.

К признакам мигрени специалист отнесла мучительную пульсирующую боль с одной стороны головы, уточнив, что от приступа к приступу стороны меняются. Также для этого вида головной боли характерны свето- и звукобоязнь, потеря аппетита, тошнота, рвота, бледность кожи, синюшность губ.

Главное отличие от головной боли напряжения — приступ мигрени не облегчается, а провоцируется или утяжеляется физической активностью. Приступы мигрени у взрослых могут появляться от 1 до 15 раз в месяц и более и длиться от нескольких часов до 3 суток. Если приступ длится более 72 часов, то говорят о мигренозном статусе

Екатерина Демьяновскаяневролог

«Если вовремя не разобраться в причинах мигренеподобной боли и не начать лечение, то промежутки между приступами могут укорачиваться, сами приступы — удлиняться и утяжеляться. В итоге это может привести к тому, что человек не сможет заниматься обыденными делами и вести привычный образ жизни — например, будет вынужден регулярно отпрашиваться с работы», — сообщила Демьяновская.

По ее словам, спровоцировать мигрень способны самые разные явления: смена погоды, стресс, продукты и спиртные напитки, голод, отмена кофеина, недостаточное употребление воды, нехватка или избыток сна, чрезмерная физическая нагрузка, длительные поездки, у женщин — менструация, прием гормональных контрацептивов. Базовый вклад в развитие некоторых разновидностей мигрени вносят и генетические предпосылки.

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Чтобы облегчить самочувствие во время приступа головной боли, можно затемнить комнату, закрыть дверь во избежание громких звуков, наложить на лоб прохладный компресс, выпить что-то сладкое, например, крепкий чай с сахаром, лечь спать в прохладном помещении, перечислила врач.

«Иногда справиться с приступом помогает мороженое — его нужно есть, прижимая к верхнему небу. А иногда достаточно просто спокойно подышать, съесть что-нибудь или выпить чистой воды. Но все-таки при мигрени чаще всего есть потребность в медикаментозном купировании приступа. Подбирать лекарственные препараты должен врач. Лекарств для полного излечения мигрени не существует, но правильно подобранная терапия обычно позволяет эффективно купировать ее приступы, уменьшить их частоту и тяжесть», — заключила врач.

Ранее врач общей практики Александр Мясников назвал мигрень с аурой опасным видом головной боли, последствием которой может быть нарушение мозгового кровообращения. При такой мигрени человек начинает слышать несуществующие звуки, чувствовать запахи и видеть перед глазами различные геометрические фигуры и дома.

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