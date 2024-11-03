Харрис призвала закончить «десятилетие Трампа»

Харрис призвала на выборах президента США закончить «десятилетие Трампа»

Кандидат на выборах США от Демократической партии и действующий вице-президент страны Камала Харрис призвала сограждан перевернуть страницу истории Соединенных Штатов, написанную под влиянием ее соперника от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом написали «Известия».

Харрис призвала на выборах президента США закончить «десятилетие Трампа» во время предвыборного митинга в штате Джорджия.

«У нас есть возможность на этих выборах наконец перевернуть страницу десятилетия Дональда Трампа, который тратит все свое время, пытаясь держать нас разделенными и боящимися друг друга», — отметила она.

Ранее Трамп усомнился в способности Харрис вести переговоры с Россией. По его мнению, очень опасно наделять огромной властью «чрезвычайно слабого и некомпетентного человека с крайне низким уровнем IQ».