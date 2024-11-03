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10:32, 3 ноября 2024Мир

Израиль сообщил о ликвидации еще двух командиров «Хезболлы»

ЦАХАЛ: два полевых командира «Хезболлы» ликвидированы в Ливане
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom  

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух полевых командиров радикальной группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали террориста Фарука Амина Аласи, командующего "Хезболлой" в районе Хиама (...). Кроме того, Армия обороны Израиля ликвидировала террориста Юсефа Ахмада Нуна, командира роты "Радван" в районе Хиама», — отмечено в публикации.

Оба командира ответственны за обстрелы израильских общин в районе Галилеи, подчеркивают представители ЦАХАЛ. Помимо этих двух боевиков израильские военные ликвидировали несколько оперативников «Хезболлы» и обнаружили большое количество оружия. Сообщается, что Армия обороны Израиля продолжает операции на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы ракетного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана Джафара Хадера Фаура. Это стало результатом точечного удара по району Джуайя.

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