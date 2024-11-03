Израиль сообщил о ликвидации еще двух командиров «Хезболлы»

ЦАХАЛ: два полевых командира «Хезболлы» ликвидированы в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала двух полевых командиров радикальной группировки «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали террориста Фарука Амина Аласи, командующего "Хезболлой" в районе Хиама (...). Кроме того, Армия обороны Израиля ликвидировала террориста Юсефа Ахмада Нуна, командира роты "Радван" в районе Хиама», — отмечено в публикации.

Оба командира ответственны за обстрелы израильских общин в районе Галилеи, подчеркивают представители ЦАХАЛ. Помимо этих двух боевиков израильские военные ликвидировали несколько оперативников «Хезболлы» и обнаружили большое количество оружия. Сообщается, что Армия обороны Израиля продолжает операции на юге Ливана.

Ранее ЦАХАЛ заявила о ликвидации главы ракетного подразделения «Хезболлы» на юге Ливана Джафара Хадера Фаура. Это стало результатом точечного удара по району Джуайя.