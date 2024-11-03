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19:01, 3 ноября 2024Бывший СССР

Константинополь заподозрили в попытке усилить раскол церкви на Украине

Константинополь намерен вновь вмешаться в церковный раскол на Украине
Наталья Анисеева (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевские власти намерены уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ), однако в ситуацию может повторно вмешаться Константинополь. Об этом заявил публицист Сергей Проскурин, передает РИА Новости.

По его словам, Константинополь провел заседание синода, в рамках которого Украине дали минимум две рекомендации касательно захвата Архангело-Михайловского кафедрального собора в Черкассах, который в состоялся 17 октября.

На заседании также присутствовал глава украинского МИД Андрей Сибига. Представители синода передали через него послание лидеру Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию Думенко. Комментируя захват церкви УПЦ, патриарх Константинопольский Варфоломей сообщил в послании о собственном недовольстве методами ПЦУ.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали из-за преследований церкви. Американский адвокат Роберт Амстердам заметил, что политику должно быть стыдно за запрет УПЦ.

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