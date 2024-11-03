Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

Экономист Абрамов: к концу года курс доллара будет 98-99 рублей

К концу года курс доллара будет 98-99 рублей, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. Прогнозом экономист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Мой прогноз: доллар будет где-то 98-99 Александр Абрамов экономист

«Я не жду, что он сильно вырастет, что упадет курс рубля. Потому что сохраняется более-менее сильный платежный баланс. Поэтому оснований для сильного ослабления рубля нет», — рассказал Абрамов.

Ранее председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что в настоящее время Китай не проявил готовности к тому, чтобы превратиться в эмитента основной резервной валюты. По ее словам, именно по этой причине не приходится ждать, что юань в ближайшее время сможет заменить доллар в качестве основной резервной валюты. При этом она признала, что КНР готовится к такому развитию событий.