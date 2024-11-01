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16:41, 1 ноября 2024Экономика

Названа причина неспособности юаня заменить доллар

Лагард: юань едва ли сможет заменить доллар в качестве основной резервной валюты
Кирилл Луцюк

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

В настоящее время Китай не проявил готовности к тому, чтобы превратиться в эмитента основной резервной валюты. Об этом заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировала газета Le Monde.

По ее словам, именно по этой причине не приходится ждать, что юань в ближайшее время сможет заменить доллар в качестве основной резервной валюты. Впрочем, она признала, что КНР готовится к такому развитию событий.

«Я, вероятно, не увижу, как юань вытеснит доллар в течение всей оставшейся жизни», — подчеркнула 68-летняя Лагард.

Ранее появилась информация о том, что китайская валюта начала терять позиции в мировых платежах. В первый месяц осени было отмечено рекордное снижение.

По итогам августа доля юаня в международных платежах сократилась с 4,74 процента до 4,69 процента. На тот момент юань занимал четвертое место.

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