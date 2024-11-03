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04:16, 3 ноября 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о проведенной Киевом насильственной украинизации

Житель Мариновки рассказал, как Киев проводил насильственную украинизацию села
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Житель недавно освобожденной Мариновки в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал про насильственную украинизацию, которую киевский режим проводил в их селе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, с 1992 года он работал на шахте «Россия». По словам мужчины, затем Киев начал украинизацию, шахту переименовали в «Котляревскую». С тех пор сменили много названий улиц и городов.

Местный житель уточнил, что для него шахта осталась «Россией», а Красноармейск Красноармейском (украинское название — Покровск).

«Украинизировать там хотят с детского садика, заставляют людей "правильно" думать, запугивают. У нас на предприятии пытались, наряды проводили, чтобы разговаривали только на украинском», — подчеркнул он.

27 сентября сообщалось, что Армия России установила контроль над населенным пунктом Мариновка в ДНР.

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