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13:22, 27 сентября 2024Россия

Армия России взяла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило об установлении контроля над Мариновкой в ДНР

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Армия России установила контроль над населенным пунктом Мариновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Населенный пункт взяли бойцы группировки войск «Центр», уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, на указанном участке линии боевого соприкосновения за неделю было нанесено поражение украинским войскам и отражено 67 контратак противника, отметили в Минобороны.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обратился к 114-й отдельной стрелковой бригаде. Он поздравил военнослужащих соединения с освобождением населенных пунктов в ДНР. Глава министерства отметил мужество и героизм военнослужащих, проявленные ими при исполнении воинского долга.

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      Алан Босиков
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