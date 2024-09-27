Армия России взяла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны сообщило об установлении контроля над Мариновкой в ДНР

Армия России установила контроль над населенным пунктом Мариновка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Населенный пункт взяли бойцы группировки войск «Центр», уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, на указанном участке линии боевого соприкосновения за неделю было нанесено поражение украинским войскам и отражено 67 контратак противника, отметили в Минобороны.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обратился к 114-й отдельной стрелковой бригаде. Он поздравил военнослужащих соединения с освобождением населенных пунктов в ДНР. Глава министерства отметил мужество и героизм военнослужащих, проявленные ими при исполнении воинского долга.