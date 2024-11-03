Медведев отшутился на вопрос о существовании инопланетян

Медведев шуткой ответил на вопрос RT о присутствии инопланетян среди нас

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев шуткой ответил на вопрос журналиста, есть ли инопланетяне среди нас и можно ли их встретить на улице. Об этом он высказался в беседе с RT.

Ведущий Рори Суше напомнил, что ранее Медведев реагировал на вопросы об инопланетянах с раздражением и призывал пересмотреть фильм «Люди в черном». Чиновник шуткой ответил на замечание Суше о присутствии инопланетян среди людей.

«Ну, надо сейчас вот прямо здесь провести некие разыскные работы. Может быть, с кого-то покров сорвать - и там появятся такие же персонажи, как … Но в этом случае нам с вами придется выхватить пистолеты из-за пояса для того, чтобы отстоять интересы землян», — отметил он.

Ранее Медведев назвал западных политиков рептилоидами. По его мнению, в США идут «параноидальные поиски инопланетян». «Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас», — заявил он, опубликовав фотографию, на которой изображены президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.