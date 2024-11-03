Медведев заявил о прокси-войне против России с участием всего западного мира

Медведев: против России идет прокси-война с участием всего западного мира

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью RT заявил о том, что против России идет прокси-война с участием всего западного мира.

Политик не стал в очередной раз говорить о ее причинах, поскольку российская точка зрения всем известна. Он подчеркнул, что можно было бы договориться, однако Запад пошел по иному пути.

«Это, по сути, прокси-война, в которой участвует весь западный мир, против Российской Федерации», — сказал Медведев. Он добавил, что западные деньги идут на продолжение войны, жертвами которой станут многие люди.

Ранее зампред Совбеза выразил мнение, что республиканец Дональд Трамп не остановит конфликт на Украине, он будет вынужден соблюдать все системные правила. «Войну ему не остановить. Ни за день, ни за три дня, ни за три месяца», — считает политик.