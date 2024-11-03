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17:18, 3 ноября 2024Силовые структуры

Москвичка попыталась разрубить топором машину ради парковочного места

В Москве женщина попыталась разрубить машину, чтобы освободить парковочное место
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве женщина попыталась разрубить топором машину, чтобы освободить парковочное место. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ночью 30 октября женщина подъехала к жилому дому на Сельскохозяйственной улице и не нашла где припарковать автомобиль. Тогда москвичка разозлилась и, увидев Audi, которая несколько лет стоит безвыездно, решила разбить чужую машину.

Женщина подогнала свой второй автомобиль, скрылась от камер и топором ударила по Audi. Владелец разбитой машины заявил, что его автомобиль стоит на месте законно и ждет, когда жена получит права.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок из-за агрессии на парковке.

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