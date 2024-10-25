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13:21, 25 октября 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок из-за агрессии на парковке

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину за покушение на убийство и хулиганство

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил мужчину к сроку за покушение и хулиганство на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Он признан виновным по статьям по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением насилия к гражданам, с применением предметов, используемых в качестве оружия, связанное с сопротивлением иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка») УК РФ. Суд приговорил его к 7,5 года колонии строгого режима.

По данным суда, преступления были совершены им в декабре 2023 года и январе 2024 года. Оба случая произошли из-за разногласий по парковке автомобиля осужденным. Первый раз его попросили убрать машину, на что он ответил угрозами убийством и произвел выстрел из пистолета в направлении сделавшего замечание. Второй случай произошел также при парковке, фигурант дела начал угрожать гражданину, который производил видео фиксацию нарушения, а затем избил его.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту избиения школьника из-за лезгинки.

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      Артем Соколов
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