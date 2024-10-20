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18:17, 20 октября 2024Силовые структуры

Уголовное дело возбудили по факту избиения школьника из-за лезгинки

Возбуждено уголовное дело по факту избиения школьника из-за отказа от лезгинки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следственное управление СК России по Тверской области возбудило уголовное дело по факту избиения школьника, отказавшегося танцевать лезгинку. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») после мониторинга Telegram-каналов, в которых распространялось видео драки. По версии следствия, конфликт между подростками произошел 12 октября. Остальные обстоятельства уточняются. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил региональному ведомству докладывать ему о ходе расследования.

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Об избиении школьника в городе Нелидове стало известно из видео. На соответствующих кадрах нападающий пытается заставить школьника станцевать лезгинку, встать на колени или искупаться в луже. Тот просит прекратить драку, но агрессивный подросток продолжает бить его ногами по голове и ребрам из-за его отказа.

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      Юлия Юткина
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