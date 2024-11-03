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14:09, 3 ноября 2024Россия

Мужчина погиб при ударе ВСУ беспилотником в Белгородской области

В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Белгородской области при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, ВСУ нанесли целенаправленный удар по хутору Киселев Волоконовского района. В результате детонации взрывного устройства один из жителей получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее губернатор сообщил, что при атаке ВСУ на поселок Октябрьский пострадали четыре человека. Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

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