Мужчина погиб при ударе ВСУ беспилотником в Белгородской области

В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотником погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, ВСУ нанесли целенаправленный удар по хутору Киселев Волоконовского района. В результате детонации взрывного устройства один из жителей получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее губернатор сообщил, что при атаке ВСУ на поселок Октябрьский пострадали четыре человека. Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.