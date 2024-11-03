В России четыре человека пострадали при атаке ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: в Октябрьском при атаке ВСУ ранены 4 человека

В поселке Октябрьский Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу», — сообщил Гладков.

В результате удара ВСУ оказалось повреждено остекление в семи квартирах, пяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и фасады. Повреждения также получил 21 автомобиль.

После атаки на территории Октябрьского обнаружили суббоеприпасы. На этом фоне губернатор призвал жителей быть внимательными и ничего не поднимать с земли. Об обнаружении подозрительных предметов нужно сообщать по телефону 112.