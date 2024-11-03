На Украине ответили на слова Москальковой о политизации вопроса обмена

Лубинец попросил списки украинских пленных, которых Россия готова обменять

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он ответил на слова уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о том, что Украина не дает согласия на принятие в качестве обмена части своих военных.

«Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы соблюдаем Женевские конвенции и международное гуманитарное право!» — сказал Лубинец, обвинив Россию в том, что она обычно «тормозит эти процессы».

Ранее Москалькова высказалась о темпах обмена пленными и призвала Украину ускориться. Она обвинила Киев в политизации этого вопроса. По словам омбудсмена, более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих отдельных бригад — из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279 солдат.