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03:01, 3 ноября 2024Бывший СССР

На Украине ответили на слова Москальковой о политизации вопроса обмена

Лубинец попросил списки украинских пленных, которых Россия готова обменять
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он ответил на слова уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о том, что Украина не дает согласия на принятие в качестве обмена части своих военных.

«Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы соблюдаем Женевские конвенции и международное гуманитарное право!» — сказал Лубинец, обвинив Россию в том, что она обычно «тормозит эти процессы».

Ранее Москалькова высказалась о темпах обмена пленными и призвала Украину ускориться. Она обвинила Киев в политизации этого вопроса. По словам омбудсмена, более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих отдельных бригад — из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279 солдат.

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