Москалькова высказалась о темпах обмена пленными с Украиной

Москалькова призвала Украину ускорить обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова высказалась о темпах обмена пленными и призвала Украину ускориться в этом вопросе. С таким заявлением омбудсмен выступила в своем Telegram-канале.

«Мы неоднократно обращались по активизации российско-украинского обмена пленными. Однако в виду политизации вопроса украинской стороной процессы обмена проходят крайне тяжело и медленно», — заявила Москалькова.

По словам омбудсмена, более года Украина не дает согласие на принятие военнослужащих отдельных бригад — из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279 солдат.

«Считаем необходимым вернуться к конструктивному диалогу и убыстрить обмены пленными (...) Семьи военнослужащих с обеих сторон ждут возвращения своих близких», — заключила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными, в отличие от Украины. По ее словам, Киев концентрируется и делает все для того, чтобы от конкретной работы «уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перфомансов».