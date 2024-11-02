В Москве сообщили об отсутствии намерений извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной

МИД: Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными, в отличие от Украины

Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными, в отличие от Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, Москва всегда акцентирует внимание на том, что обмен пленными является гуманитарным взаимодействием, и не ставит целью достижение каких-либо политических выгод. Она добавила, что для Украины этот процесс является политическим и его рассматривают как медийный инструмент для продвижения своих интересов. Захарова заключила, что Киев концентрируется и делает все для того, чтобы от конкретной работы «уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перфомансов».

Ранее Захарова обвинила Украину в заботе исключительно об иностранных наемниках. По ее словам, Киев не заботится о собственных военных.