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18:28, 2 ноября 2024Бывший СССР

В Москве сообщили об отсутствии намерений извлечь выгоду из обмена пленными с Украиной

МИД: Россия не пытается извлечь выгоду из обмена пленными, в отличие от Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

Россия не пытается извлечь политическую выгоду из обмена военнопленными, в отличие от Украины. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, Москва всегда акцентирует внимание на том, что обмен пленными является гуманитарным взаимодействием, и не ставит целью достижение каких-либо политических выгод. Она добавила, что для Украины этот процесс является политическим и его рассматривают как медийный инструмент для продвижения своих интересов. Захарова заключила, что Киев концентрируется и делает все для того, чтобы от конкретной работы «уйти в сторону бесконечных политических и международно-политических перфомансов».

Ранее Захарова обвинила Украину в заботе исключительно об иностранных наемниках. По ее словам, Киев не заботится о собственных военных.

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