Захарова обвинила Украину в заботе исключительно об иностранных наемниках

Захарова: Украина интересуется иностранными наемниками, а не своим военными

Киевский режим не проявляет интереса к собственным военным и беспокоится только об иностранных наемниках. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, власти Украины саботируют проведение обменов военнопленными и заботятся в первую очередь о возвращении боевиков националистических батальонов и иностранных наемников. При этом Киев не проявляет интереса к собственным гражданам, состоявшим в Вооруженных силах Украины.

Ранее Захарова заявила, что заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги про желание одной страны стать «покровителем» пленных украинцев в России являются политическим перфомансом. По ее словам, Киев создает видимость международных усилий, чтобы оказывать давление на Россию.