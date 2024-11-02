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17:29, 2 ноября 2024Бывший СССР

Захарова обвинила Украину в заботе исключительно об иностранных наемниках

Захарова: Украина интересуется иностранными наемниками, а не своим военными
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Киевский режим не проявляет интереса к собственным военным и беспокоится только об иностранных наемниках. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, власти Украины саботируют проведение обменов военнопленными и заботятся в первую очередь о возвращении боевиков националистических батальонов и иностранных наемников. При этом Киев не проявляет интереса к собственным гражданам, состоявшим в Вооруженных силах Украины.

Ранее Захарова заявила, что заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги про желание одной страны стать «покровителем» пленных украинцев в России являются политическим перфомансом. По ее словам, Киев создает видимость международных усилий, чтобы оказывать давление на Россию.

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