МИД ответил Киеву на слова о согласии одной страны покровительствовать украинцам в России

МИД назвал политическим перфомансом слова Киева про страну — покровителя пленных

Заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги про желание одной страны стать «покровителем» пленных украинцев в России являются политическим перфомансом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Все это политический перформанс. Украина находится на грани общественных волнений. Киев создает видимость международных усилий, чтобы оказывать давление на Россию», — объяснила дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что обмены военнопленными между Москвой и Киевом происходят регулярно. Она также назвала данный процесс отработанным.

Захарова также раскрыла число обменов пленными, проведенных Киевом и Москвой. По ее словам, их было более 45, в рамках обменов Украина и Россия вернули более трех тысяч военных.

Ранее Сибига заявил о желании одной страны стать «покровительницей» украинцев в России. При этом, о какой именно стране идет речь, глава украинского МИД не уточнил, но заявил, что украинская сторона работает «над тем, чтобы это стало возможным».