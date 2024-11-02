Киев заявил о согласии одной страны стать покровительницей украинцев в России. Что это значит и как работает?

Сибига сообщил о желании одной страны стать покровительницей украинцев в России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X заявил о желании одной страны стать «покровительницей» украинцев в России.

«На этой неделе на встрече в Канаде одно государство выразило готовность стать державой-покровительницей в соответствии с Женевскими конвенциями для помощи украинцам в России», — написал он.

При этом, о какой именно стране идет речь, глава украинского МИД не уточнил, но заявил, что украинская сторона работает «над тем, чтобы это стало возможным».

Действия стран-покровительниц регламентируются в Женевских конвенциях

Согласно Женевским конвенциям, одна из сторон конфликта может назначить державу-покровительницу из числа нейтральных стран для защиты интересов своих граждан на неприятельской территории. При этом свое согласие на назначение конкретной страны должны дать государство-кандидат на эту роль и вторая сторона конфликта.

В случае, если согласовать кандидатуру державы-покровительницы не удается, эту роль исполняет Международный комитет Красного Креста (МККК).

Зачем Украине понадобилась страна-покровительница

По словам Сибиги, государство-покровитель будет оказывать помощь «украинским военнопленным, гражданским заложникам и принудительно депортированным детям».

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства обвинил российскую сторону в том, что она якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в надлежащем доступе к этим лицам. Также он посетовал на якобы невозможность защитить права украинцев существующими инструментами.

В России заявили о готовности обсуждать назначение государства-покровителя

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины. Сенатор назвал его дипломатическим маневрированием, «которое под собой, хотелось бы думать, имеет чисто гуманитарные намерения».

Но надо обсуждать. Речь идет о судьбах конкретных живых людей. Поэтому мы всегда готовы к таким переговорам и к таким контактам Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

По словам сенатора, необходимо, «чтобы это все было справедливо и основано на гуманитарной основе».

МККК напомнил об обязанности сторон передавать списки удерживаемых лиц

Представитель МККК Клер Каплун ранее напомнила об обязанности обеих сторон конфликта передавать организации списки удерживаемых лиц.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Обе стороны обязаны в любое время передавать нам списки лиц, попавших в их руки, будь то гражданские лица или военнослужащие, независимо от того, живы они, ранены или, к сожалению, скончались», — указала она.