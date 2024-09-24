МККК предложил России и Украине передать список военных и гражданских удерживаемых лиц

МККК предложил России и Украине передать ему список удерживаемых лиц

Международный комитет Красного Креста (МККК) предложил России и Украине передать организации список военных и гражданских лиц, удерживаемых другой стороной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Клер Каплун.

«Обе стороны обязаны в любое время передавать нам списки лиц, попавших в их руки, будь то гражданские лица или военнослужащие, независимо от того, живы они, ранены или, к сожалению, скончались», — указала Каплун в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о задержаниях Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирных жителей Курской области.

Ранее МККК посетил захваченных в Курской области военнопленных. Они смогли передать через комитет сообщения своим семьям. В Красном Кресте не уточнили, с какой стороны эти пленные, а также не назвали публично их количество, местонахождение и имена.