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15:04, 24 сентября 2024Мир

МККК посетил захваченных в Курской области военнопленных

МККК: Красный Крест посетил захваченных в Курской области военнопленных

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международный Комитет Красного Креста (МККК) посетил захваченных в Курской области военнопленных. Об этом заявила представитель организации Клер Каплун, сообщает РИА Новости.

«Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области. Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — сказала она.

В Красном Кресте не уточнили, с какой стороны эти пленные, а также не назвали публично их количество, местонахождение и имена.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в ходе встречи президента МККК Мирьяны Сполярич 17 сентября с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым какие-либо инициативы комитета об организации гуманитарного доступа в Курскую область не обсуждались. Она также назвала провокацией предложение Киева о приглашении представителей Красного Креста на данную территорию.

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      Виктория Кондратьева
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