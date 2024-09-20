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12:43, 20 сентября 2024Мир

Захарова прокомментировала возможность доступа МККК в Курскую область

Захарова о доступе МККК в Курскую область: доступ по линии МИД не обсуждался

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В ходе встречи президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяны Сполярич 17 сентября с главой МИД РФ Сергеем Лавровым какие-либо инициативы комитета об организации гуманитарного доступа в Курскую область не обсуждались. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на вопрос об условиях, на которых Москва может одобрить гуманитарную миссию МККК, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается предложений украинского МИД о приглашении представителей МККК на соответствующие территории России, они, очевидно, являются провокацией, циничной и глупой», — добавила дипломат.

15 сентября глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что его ведомство официально пригласит ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По утверждению дипломата, наблюдатели должны удостовериться в соблюдении украинскими военными норм гуманитарного права, а также в защите бойцами ВСУ мирных жителей.

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      Виктория Кондратьева
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