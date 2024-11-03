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23:02, 3 ноября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о «причитаниях и криках» Зеленского

Соскин: Зеленский обвиняет Запад в своих неудачах, хотя он сам в них виноват
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Doppagne / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет страны Запада в политических и военных неудачах Киева, хотя в них виноват только он сам. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский все время кричит: не дали, не помогли, не смогли, не дали оружия, не дали денег. Эти его причитания и крики, они бесполезны», — сказал он.

По его словам, украинский президент постоянно перекладывает ответственность за свои провалы на других, в том числе на западных союзников Киева, хотя именно он и «заварил эту кашу».

Ранее французский журнал Le Point сообщил, что перед Зеленским стоит дилемма о начале переговоров с Россией, которая остается неразрешенной. В материале отмечается, что Зеленский постепенно склоняется к идее рассмотреть возможность прекращения конфликта, в то же время перекладывая ответственность на Запад.

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