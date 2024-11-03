Le Point: дилемма Зеленского о переговорах с Россией остается неразрешенной

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит дилемма о начале переговоров с Россией, которая остается неразрешенной. На это указал французский журнал Le Point со ссылкой на мнения экспертов.

В материале отмечается, что Зеленский постепенно склоняется к идее рассмотреть возможность прекращения войны с Россией, в то же время перекладывая ответственность на Запад. По словам политолога Владимира Фесенко, что украинский лидер «не хочет слышать о мире на условиях России, но умом он понимает», что у Украины недостаточно ресурсов для освобождения оккупированных территорий».

Ранее Владимир Зеленский снова выступил против переговоров с России о мирном урегулировании конфликта. До этого он рассказал о мере, которая якобы позволит принудить Москву к переговорам. По его мнению, западные страны должны предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.