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21:54, 3 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе указали на дилемму Зеленского

Le Point: дилемма Зеленского о переговорах с Россией остается неразрешенной
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Перед президентом Украины Владимиром Зеленским стоит дилемма о начале переговоров с Россией, которая остается неразрешенной. На это указал французский журнал Le Point со ссылкой на мнения экспертов.

В материале отмечается, что Зеленский постепенно склоняется к идее рассмотреть возможность прекращения войны с Россией, в то же время перекладывая ответственность на Запад. По словам политолога Владимира Фесенко, что украинский лидер «не хочет слышать о мире на условиях России, но умом он понимает», что у Украины недостаточно ресурсов для освобождения оккупированных территорий».

Ранее Владимир Зеленский снова выступил против переговоров с России о мирном урегулировании конфликта. До этого он рассказал о мере, которая якобы позволит принудить Москву к переговорам. По его мнению, западные страны должны предоставить Киеву комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания.

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