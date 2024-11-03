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06:49, 3 ноября 2024Мир

Назван желательный для Европы президент США

Политолог Мачек: победа Трампа будет более желательна для Европы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Возможная победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США будет для Европы и, в том числе Австрии, будет более желательна. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил сотрудник аналитического центра Europa Aeterna, доктор философии Кристиан Мачек.

«Однозначно Трамп», — сказал политолог, отвечая на соответствующий вопрос. По его мнению, выборы в США окажут влияние на Европу и весь мир. Он напомнил, что позиции обоих кандидатов известны.

«Обе стороны преследуют определенные интересы, и существует своего рода "проект Украина", который Камала Харрис, как она намекнула, продолжит», — заключил Мачек.

Ранее Трамп заявил, что Харрис нельзя доверять ведение переговоров с Россией и Китаем. Экс-президент США сказал, что считает очень опасным наделять огромной властью «чрезвычайно слабого и некомпетентного человека с крайне низким уровнем IQ».

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