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07:11, 3 ноября 2024Экономика

Объемы импорта Грузией газа из России достигли исторического максимума

Грузия в 2024 году нарастила покупки газа у России до исторического максимума
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Объемы импорта Грузией природного газа из России за первые три квартала этого года выросли до максимальных за все время за этот период 90,1 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно полученным сведениям, в период с январе по сентябрь общие Грузией природного газа из России составили 90,1 миллиона долларов, что на 6,5 процента больше, чем за такой же период в прошлом году.

Кроме того, по итогам сентября закупки составили 589,8 тысячи долларов — в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее, но на треть больше, чем в сентябре 2023-го. В общей сложности в прошлом году Грузия купила у России природного газа на 110,3 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Венгрия получила из России по трубопроводу «Турецкий поток» рекордные объемы природного газа в размере 6,2 миллиарда кубометров. Достигнутый результат оказался самым большим в ежегодном исчислении.

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