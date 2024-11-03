Петербуржца арестовали за подрыв опор ЛЭП

Суд в Петербурге арестовал местного жителя по делу о подрыве опор ЛЭП

Жителя Санкт-Петербурга арестовали по подозрению в подрыве опор линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выборгский районный суд постановил заключить мужчину под стражу на срок до 19 декабря. По данным следствия, подозреваемый разместил взрывчатые вещества и взрывные устройства на трех опорах ЛЭП, после чего совершил подрыв. Утверждается, что инцидент произошел 19 октября.

Мужчину задержали 2 ноября. Свою вину он не признал, однако она «подтверждается представленными суду материалами», говорится в сообщении. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

Ранее украинские диверсанты признали вину в попытке устроить масштабную диверсию в канун Дня Победы. Они намеревались подорвать более 30 опор высоковольтных ЛЭП Ленинградской и Калининской атомных электростанций, чтобы остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС.