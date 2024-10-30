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15:39, 30 октября 2024Силовые структуры

Украинские диверсанты признали вину в попытке устроить масштабный подрыв опор ЛЭП

Украинские диверсанты в суде признались в попытке подрыва 30 опор ЛЭП двух АЭС
СюжетДиверсии в России

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

1-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела о попытке масштабной диверсии в канун Дня Победы с целью приостановить деятельность Ленинградской и Калининской атомных электростанций (АЭС), в которой обвиняются Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

На первом заседании подсудимые признали вину. Им вменяется диверсия, теракт, незаконный оборот оружия и взрывных устройств, прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности.

Из материалов дела следует, что подсудимые входили в диверсионно-террористическую группу украинской разведки. Они намеревались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) Ленинградской и Калининской атомных электростанций, чтобы остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС. Диверсия была направлена на причинение серьезного экономического и репутационного ущерба России.

По данным следствия, Майструк и Усатенко подорвали одну опору и заминировали еще четыре Ленинградской АЭС и семь опор Калининской АЭС. Ущерб, причиненный их действиями, превышает 10 миллионов рублей.

25 мая ФСБ сообщила о предотвращении масштабной диверсии. На территории России были задержаны два гражданина Украины, еще один украинец и россиянин, сотрудничавшие с диверсантами, находятся в Бельгии. Они объявлены в розыск. Также силовики задержали двух граждан России, оказывавших содействие группе связью и транспортом.

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      Любовь Ширижик
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