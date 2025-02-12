Украинских диверсантов осудили за попытку подорвать опоры ЛЭП двух российских АЭС

Диверсанты Майструк и Усатенко получили 23 года за попытку подрыва 30 опор ЛЭП

1-й Западный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело о попытке масштабной диверсии в канун Дня Победы, призванной приостановить деятельность Ленинградской и Калининской атомных электростанций (АЭС). Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Как установил суд, в канун Дня Победы в 2024 году Александр Майструк и Эдуард Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, подорвали одну из опор линий электропередачи (ЛЭП) и заминировали еще 11. Ущерб от их действий составил почти 11 миллионов рублей.

Их признали виновными по статьям 281.2 («Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 222 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), 222.1 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 226.1 («Контрабанда взрывных устройств и боеприпасов»), 30 и 281 («Покушение на диверсию»), 281 («Диверсия»), 205 («Теракт»), 30 и 205 («Покушение на теракт») УК РФ.

Майструк и Усатенко получили 23 года лишения свободы: первые пять лет они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Они также заплатят штраф в размере 900 тысяч рублей каждый и возместят причиненный ущерб.

О задержании злоумышленников ФСБ сообщила 25 мая 2024 года. Еще один украинец и россиянин, сотрудничавшие с диверсантами, находятся в Бельгии — они объявлены в розыск.

